В рамках акции «Лес Победы» под Белгородом высадили больше 15 тысяч сеянцев дуба

Дубраву заложили в селе Ближняя Игуменка на площади более четырех гектаров. фото: со страницы Управления лесами по Белгородской области в соцсети.

Белгородская область в очередной раз присоединилась к участию в эколого-патриотической акции «Лес Победы». В селе Ближняя Игуменка на площади более четырех гектаров высадили свыше 15 тысяч сеянцев дуба черешчатого и дуба красного. Об этом сообщает региональное Управление лесами.

По данным регионального Управления лесами, сеянцы дуба вырастили на собственном питомнике из собранного лесниками желудя. фото: со страницы Управления лесами по Белгородской области в соцсети.

По данным ведомства, сеянцы вырастили на собственном питомнике из собранного лесниками желудя. В закладке дубравы приняли участие 86 человек, в том числе представители различных учреждений и ведомств. Акция продлится до 31 октября, поддержать ее могут все желающие.