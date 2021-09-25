Дождливая погода в Белгородской области продержится до среды

По прогнозам синоптиков, со среды в регионе прекратятся дожди. фото: Артем Гребеник.

Дожди пока не планируют отступать. По прогнозам синоптиков, в Белгородской области еще несколько дней сохранится сырая и прохладная погода.

В субботу, 26 сентября, будет облачно, но с прояснениями. Ночью +6…+11 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +16 градусов. Ожидаются также небольшие, ночью умеренные, дожди. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 8-13 метров в секунду. Днем его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Примерно такая же погода сохранится и в ближайшие дни. Дожди должны прекратиться лишь со среды.