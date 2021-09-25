Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 сентября 2021 16:37

В конце сентября в Белгородской области из реки вытащили тело женщины

О причинах гибели пока не сообщается
Анастасия Лемешко
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из реки Оскол в Чернянке вытащили тело женщины. фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Из реки Оскол в Чернянке вытащили тело женщины. фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

В поселке Чернянка 24 сентября из реки Оскол вытащили тело женщины. Информация об этом появилась на сайте регионального управления МЧС.

Тело извлекли сотрудники дежурного караула пожарно-спасательной части. Как именно погибла женщина, пока остается загадкой. Известно, что ее нашли в месте, не предназначенном для купания. Однако погода к этому и не располагает. По данным МЧС, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее в ведомстве сообщили, что с начала года в Белгородской области утонули 49 человек. Спасти удалось девятнадцать.