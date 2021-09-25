Белгородке, купившей муляж телефона за 127 тысяч рублей, вернули деньги

На днях жительница Белгорода рассказала на своей странице в «Инстаграм» о том, что купила в одном из торговых центров города муляж дорогостоящего телефона. Он обошелся ей в 127 тысяч рублей.

По словам покупательницы, рассчитавшись на кассе, она с упаковкой в руках сразу же отправилась в соседний магазин за защитным стеклом. Там и выяснился подвох. Внутри коробки находился пластиковый муляж.

В магазине, где девушка сделала покупку, сразу ей деньги не вернули, сославшись на то, что она могла подменить телефон. Хотя, по словам белгородки, она не покидала торговый центр и все время находилась под камерами. За помощью девушке пришлось обращаться к правоохранителям.

История мгновенно разлетелась по сети Интернет. Недавно белгородка сообщила, что магазин все-таки вернул ей деньги. Она поблагодарила всех, кто ее поддерживал, а также руководство торгового центра и сотрудников второго отдела полиции.