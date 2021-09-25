В Белгороде суд вынес приговор по делу о разбойных нападениях на офисы микрозаймов

фото: ютуб-канал Белгородского областного суда

Октябрьский районный суд вынес приговор по делу о разбойных нападениях на два офиса микрозаймов в Белгороде. На скамье подсудимых оказался 26-летний житель Борисовского района.

Парень приехал в город на заработки, но вскоре оброс долгами. Не сумев исправить свое материальное положение законным способом, он выбрал криминальный путь. 15 февраля молодой человек напал на офис микрозаймов на остановке «Стадион», откуда похитил 14 тысяч рублей. Спустя пять дней, когда деньги закончились, наведался в другой офис – на Костюкова. Угрожая сотруднице ножом, он забрал 4100 рублей и скрылся.

Вскоре подозреваемого задержали сотрудники полиции. В суде парень вину не отрицал, извинился перед всеми и отметил, что ему очень стыдно перед мамой. Молодой человек просил служителя Фемиды не наказывать его строго. Защитник в свою очередь подчеркнул, что, его подопечный, несмотря ни на что, вел себя корректно: «не повышал голос, не грубил, старался изо всех сил не напугать девушек, и по возможности, смягчить причиненный им вред».

Впрочем, до этого парень не был замечен в криминале. К административной ответственности не привлекался. По месту жительства и на работе характеризуется положительно. С учетом всех обстоятельств горе-разбойника приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима.