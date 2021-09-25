В Белгороде при благоустройстве сквера «народные тропы» выложили плиткой

Обновленный сквер в центре города. фото: с сайта администрации города Белгорода.

К осени сквер, расположенный возле завода в центре Белгорода, преобразился. По данным мэрии, на его благоустройство выделили больше 8 миллионов рублей из городского бюджета и 3,7 миллиона из федерального. Сообщается также, что при реконструкции учли пожелания горожан.

Парковая зона в центре города стала уютным местом для отдыха. фото: с сайта администрации города Белгорода.

Деревья уже примеряли осенний наряд. фото: с сайта администрации города Белгорода.

В сквере привели в порядок пешеходную зону, сняли старый асфальт и отремонтировали разбитые дорожки. Всего здесь уложили 2811 квадратных метров новой тротуарной плитки, 1568 метров поребрика и 105 бордюров, провели кабель для установки 49 современных опор уличного освещения и выложили плиткой «пять народных троп». Кроме того, парк озеленили. Некоторые дорожки после реконструкции стали шире. Здесь также установили так называемые малые архитектурные формы.

На благоустройство выделили больше 11 млн рублей. фото: с сайта администрации города Белгорода.

Деревья в обновленном сквере уже переоделись в осенний наряд. Это место вполне подойдет для фотосессий.

Сквер благоустроили и озеленили. фото: с сайта администрации города Белгорода.

Главное, отправляясь на прогулку, не забыть зонт - погода в выходные ожидается дождливая.