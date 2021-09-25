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Общество25 сентября 2021 13:01

Белгородца осудили за бесплатный просмотр зашифрованных телеканалов

Ущерб транслирующей телекомпании оценили в сумму около 26 тысяч рублей
Анастасия Лемешко
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За неправомерный просмотр платных телеканалов белгородца наказали штрафом.

За неправомерный просмотр платных телеканалов белгородца наказали штрафом.

Фото: Анастасия Лемешко

Октябрьский районный суд города Белгорода вынес приговор местному жителю за бесплатный просмотр зашифрованных телеканалов. Сообщается, что мужчина приобрел два спутниковых ресивера, на которых были установлены смарт-карты с вредоносными программами.

- Оборудование позволяло ему получить неправомерный доступ к сети одного из провайдеров спутникового телевидения без внесения абонентской платы, - объяснили в суде.

Когда мужчина попытался продать одну из приставок, его задержали полицейские. Правоохранители установили, что за время просмотра платных телеканалов белгородец причинил транслирующей компании ущерб на сумму около 26 тысяч рублей. Вину он полностью признал, и уголовное дело рассматривали в особом порядке – без исследования доказательств. За неправомерный доступ к компьютерной информации и распространение вредоносных программ мужчину приговорили к штрафу в 20 тысяч рублей в доход государства. Приговор вступил в силу.