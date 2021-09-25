Свыше 47 тысяч жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

За сутки еще у 182 белгородцев подтвердился COVID-19. фото: Юлия Пыхалова.

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Это два жителя Старооскольского городского округа 1943 и 1955 годов рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице, жительница Белгорода 1937 года рождения, проходившая лечение в белгородской городской больнице №2, а также житель Белгорода 1946 года рождения, проходивший лечение в областной инфекционной клинической больнице.

За это же время 182 пациента заболели, а выздоровели – 186.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 52972 человека, выздоровели – 47055, умерли – 1132.

Сейчас из 1663-х госпитализированных, 37 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

12941 белгородец - на самоизоляции, 18102 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 137572 - сняты с самоизоляции.