Где именно в Белгороде и пригороде будут отключать газ в выходные

На днях администрация Белгорода уже предупреждала об ожидающихся перебоях с газом. Работы по присоединению вновь построенного газопровода к действующему запланированы на субботу и воскресенье – 25-26 сентября. Это связано с тем, что в эти дни выше вероятность нахождения потребителей дома. По окончанию работ они смогут обеспечить сотрудникам газораспределительной организации доступ для восстановления газоснабжения.

Появился подробный перечень адресов, где в эти дни будут отключать газ:

- г. Белгород, микрорайон Магистральный-2;

- микрорайон Таврово-6;

- микрорайон Таврово-7;

- микрорайон Княжеский;

- Шагаровка, МКР Лесной;

- микрорайон Новодубовской;

- с. Репное, микрорайон Европа;

- микрорайон Дубровка;

- Шагаровка;

- с. Репное;

- п. Майский;

- микрорайон Майский-8;

- микрорайон Майский-80;

- микрорайон Майский-6,7;

- с. Красное- 211;

- с. Новая Деревня;

- ур. Долгенькое;

- микрорайон «Капитанский Лес»;

-п. Майский, мкр. Пост ГАИ;

- микрорайон Престижный.