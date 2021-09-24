Где именно в Белгороде и пригороде будут отключать газ в выходные

На днях администрация Белгорода уже предупреждала об ожидающихся перебоях с газом. Работы по присоединению вновь построенного газопровода к действующему запланированы на субботу и воскресенье – 25-26 сентября. Это связано с тем, что в эти дни выше вероятность нахождения потребителей дома. По окончанию работ они смогут обеспечить сотрудникам газораспределительной организации доступ для восстановления газоснабжения.
Появился подробный перечень адресов, где в эти дни будут отключать газ:
- г. Белгород, микрорайон Магистральный-2;
- микрорайон Таврово-6;
- микрорайон Таврово-7;
- микрорайон Княжеский;
- Шагаровка, МКР Лесной;
- микрорайон Новодубовской;
- с. Репное, микрорайон Европа;
- микрорайон Дубровка;
- Шагаровка;
- с. Репное;
- п. Майский;
- микрорайон Майский-8;
- микрорайон Майский-80;
- микрорайон Майский-6,7;
- с. Красное- 211;
- с. Новая Деревня;
- ур. Долгенькое;
- микрорайон «Капитанский Лес»;
-п. Майский, мкр. Пост ГАИ;
- микрорайон Престижный.