ЕТК предупредила белгородцев об изменениях на маршруте № 47

фото: «Белгородский общественный транспорт».

Единая транспортная компания опубликовала информацию о том, что с понедельника, 27 сентября, произойдут изменения на маршруте № 47 «Новая Жизнь» — Сити Молл — Спутник». Теперь в обратном направлении автобусы будут идти по улице Есенина. При этом расписание останется прежним.

фото: «Белгородский общественный транспорт».

С улицы Каштановая первый автобус отходит отправляются в 6.20, в воскресенье – в 7.00. Последний – в 19.50, по выходным - в 19.20.

С улицы Ворошилова с понедельника по пятницу первый автобус уезжает в 06.40, в субботу – в 07.30, в воскресенье – в 08.10. Последний с понедельника по пятницу отходит в 21.00. Суббота-воскресенье – 20.20.