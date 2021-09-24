Жителя Белгородской области осудили за татуировки со свастикой и экстремистской символикой

В Старом Осколе за демонстрацию татуировок с экстремистской и нацистской символикой осудили жителя Губкинского городского округа. На теле парня изображения, которые свидетельствуют о его приверженности взглядам запрещенной в России организации «А.У.Е». Кроме того, среди татуировок – нацистская символика, флаг Третьего Рейха со свастикой.

По информации суда, молодой человек не отрицал, что демонстрировал рисунки, покрывающие его тело. Таким способом он хотел вовлечь сторонников в запрещенное движение.

- С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности виновного, суд пришел к выводу о назначении наказания в виде штрафа – 2000 рублей, - сообщается на сайте Старооскольского городского суда Белгородской области.