МХК «Белгород» выиграл четвертый матч подряд

МХК «Белгород» сохранил максимальный результат и единоличное лидерство в западной конференции. Фото со страницы МХК «Белгород» в VK.

Накануне в рамках первенства НМХЛ МХК «Белгород» на своем льду второй раз переиграл «Динамо-576» из Санкт-Петербурга.

На 17-й минуте хозяева повели в счете – точным броском отметился Матвей Калугин.

Едва начался второй период, как гости перевернули ход встречи. Шайбы Никиты Демидова и Кирилла Чэна подарили петербуржцам надежду на успех.

Правда, перевес динамовцев продержался менее пяти минут – на 31-й Алексей Голубев восстановил равенство в счете – 2:2.

Ключевым отрезком, предопределившим успех белгородцев, стали четыре минуты третьего периода, в течение которых наши парни забросили три шайбы. Андрей Замураев реализовал численный перевес (53-я), а Мартин Слепынин дважды поразил цель в равных составах (54-я, 57-я).

За 50 секунд до финальной сирены Чэн оформил дубль, но на большее гостей не хватило. 5:2 – победа белгородцев.

Таким образом, МХК «Белгород» сохранил максимальный результат и единоличное лидерство в западной конференции. В активе нашей команды восемь очков после четырех игр при разнице шайб 16:7.

Теперь 2 – 3 октября белгородские хоккеисты сыграют в Мурманске с «Арктикой».