25 сентября на Белгородчине ожидаются дожди

В связи с дождливой погодой, выходя из дома, берите с собой зонт. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 25 сентября на территории региона облачно с прояснениями. Ночью и днем местами дожди.

Ветер ночью юго-западный от четырех до девяти метров в секунду, днем – западный, от шести до 11-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от четырех до девяти градусов тепла, днем – от плюс десяти до плюс 15-ти градусов.

В Белгороде ночью от шести до восьми градусов выше ноля, днем – от плюс 11-ти до плюс 13-ти градусов.

В связи с дождливой погодой, выходя из дома, берите с собой зонт. Теплее одевайтесь. Будьте внимательны, выходя на проезжую часть. При использовании обогревателей помните о правилах безопасности, выходя из дома, выключайте все электроприборы из сети.

Водителям автомобилей рекомендуется соблюдать скоростной режим, быть осторожными на резких поворотах, заранее тормозить перед светофорами. Особенно бдительными стоит быть, проезжая перекрестки и пешеходные переходы. При сильном дожде и ветре не оставляйте свои транспортные средства под хрупкими конструкциями, рекламными щитами и деревьями.

О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.