Металлоинвест занял верхнюю строчку Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса – 2021

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Первое место Компания разделила с пятью другими компаниями, и стала единственной организацией без государственного участия в шестёрке лидеров с рейтингом класса А1, который присуждается организациям с максимально высоким уровнем противодействия коррупции и минимальным уровнем связанных с ней рисков.

Итоги рейтинга были представлены на Антикоррупционном форуме, проводимом Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) в рамках Недели российского бизнеса – 2021.

- Полученная нами высокая оценка подтверждает эффективность принимаемых мер по противодействию злоупотреблениям и коррупции в любых формах и проявлениях, – подчеркнул генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. – Мы продолжим активную совместную работу с РСПП по внедрению наиболее эффективных практик и стандартов в этой области.

По итогам процедуры «Общественное подтверждение реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса», предусматривающей тщательную независимую экспертизу процесса противодействия коррупции, Металлоинвесту присвоена оценка 4,82 балла.

Рейтинг проводится второй год подряд для повышения открытости и прозрачности российского бизнеса. В этом году в нем приняли участие 59 крупнейших компаний страны.