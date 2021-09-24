В Белгороде апелляция не скостила срок двум иностранцам за незаконный оборот рогов сайгака

Двое иностранцев задержаны за незаконный оборот рогов азиатского сайгака. фото с сайта Следственного комитета РФ по Белгородской области

Напомним, двух граждан Казахстана пограничники задержали в ноябре 2020 года. Как установил суд, они незаконно перевезли из Самары в Белгород более двух с половиной тысяч рогов краснокнижного сайгака. Для их хранения мужчины арендовали гараж.

За незаконный оборот частей особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, гастролеров приговорили к лишению свободы. Апелляция оставила это решение в силе. Ближайшие пять лет мужчины проведут в колонии общего режима.