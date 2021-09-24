Белгородский преподаватель попался на взятке в более чем 40 тысяч рублей

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителю Валуек грозит уголовная ответственность в соответствии с ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

По версии следствия, преподаватель Юго-Восточного учебного центра профессиональных квалификаций филиала ОАО «РЖД» получил взятку в размере более 40 тысяч рублей, зачисленных ему на банковскую карту.

Взамен он гарантировал успешную сдачу экзамена. Он должен был сообщить номер билета, по которому придется отвечать.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.