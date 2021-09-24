В Белгородской области открыли еще одну спортивную площадку

В зимнее время здесь можно заниматься хоккеем. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области в рамках реализации проекта «Наше общее дело» открыли спортивную площадку. «Жители Вейделевки теперь смогут заниматься здесь в любое время года», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Объект оборудован волейбольным, баскетбольным, мини-футбольным полями, площадкой для большого тенниса, оснащен оборудованием для сдачи норм ГТО. В зимнее время здесь можно заниматься хоккеем.

Площадку в рамках реализации проекта не только обновили, для спортсменов закупили необходимый инвентарь и оборудование.