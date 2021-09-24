Всего в Белгороде 148 социальных объектов, на сегодня в 139 уже тепло, девять – в работе. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде начала работать горячая линия по вопросам теплоснабжения. Об этом сообщил руководитель департамента городского хозяйства Сергей Некипелов.

По телефонам 274-274 и 327-355 жители областного центра могут задавать вопросы, касающиеся отопительного сезона, как в социальных объектах, так и в многоквартирных домах. Режим работы горячей линии - с 9:00 до 18:00 в будние дни. Круглосуточно обращения будут приниматься на странице «Горячая линия по теплоснабжению в Белгороде» в VK.

- Как правило, на рабочие параметры система выходит в течение трех - пяти дней, - пояснил Сергей Некипелов. - И если по истечении пяти дней у вас все таки холодно, то уже стоит об этом беспокоиться и оповестить наших сотрудников.

Также он добавил, что в ежедневном режиме администрация контактирует с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Мониторинг позволяет оценивать, какие мероприятия по подаче тепла уже завершены, какие еще предстоит выполнить.

Для объектов социальной сферы – учреждений здравоохранения и образования – отопительный сезон начался 20 сентября. Всего в Белгороде 148 социальных объектов, на сегодня в 139 уже тепло, девять – в работе. Среди них есть расположенные в многоквартирных домах - здесь отопительный сезон стартует с 27 сентября, а также капитально ремонтируемые, то есть без потребителей тепла.