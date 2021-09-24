Белгородец получил от сожительницы удар ножом в пах

Полицейские задержали 26-летнюю жительницу Белгорода за поножовщину. По предварительной информации, криминальному происшествию предшествовала ссора с сожителем. Женщине не нравилось, какой образ жизни ведет ее возлюбленный. В пылу гнева белгородка схватилась за нож, а конфликт тем временем перетек из квартиры в подъезд. Находясь на лестничной клетке, местная жительница ранила 27-летнего приятеля в пах. Скорую помощь мужчине вызвала его мать.

По информации пресс-службы УМВД региона, в отношении белгородки возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Молодой женщине грозит до десяти лет лишения свободы.