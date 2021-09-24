Под Белгородом детская школа искусств получила новые музыкальные инструменты

В этом году участниками проекта стали еще девять учебных учреждений. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Новооскольская детская школа искусств (ДШИ) получила новые музыкальные инструменты. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

На новое оборудование, закупленное в рамках национального проекта «Культура», направили свыше пяти миллионов рублей. Ученики школы уже оценили инструменты и подготовили для гостей небольшой концерт.

- Мы получили комплект оркестра народных инструментов, духовых инструментов, мольберты для рисования, интерактивные доски и проекторы, хорошее звукоусилительное оборудование и много чего еще, – рассказала директор Новооскольской ДШИ Ирина Кулинич.

Кроме того, в рамках проекта в школу закупили учебную литературу, оборудование для кабинетов изобразительного искусства.

Отметим, что с начала реализации нацпроекта в области уже оснастили более 40 ДШИ современным оборудованием, инструментами и учебной литературой, а в этом году участниками проекта стали еще девять учебных учреждений.