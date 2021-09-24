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Общество24 сентября 2021 11:40

В Белгороде водитель иномарки в тумане не заметил ремонт дороги и угодил в яму

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал
Анастасия Лемешко
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фото: со страницы сообщества «Авто Белгород»

фото: со страницы сообщества «Авто Белгород»

Фото необычного дорожного происшествия появилось 24 сентября в региональных пабликах. На объездной автодороге – между авторынком и автоспортивным комплексом – водитель автомобиля «Тойота RAV 4» не заметил ремонт дороги и угодил в яму.

Предположительно, автоаварии поспособствовал утренний туман. По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших.

В последние дни в Белгороде и области установилась сырая погода. Утром и вечером бывает туман. Водителям рекомендуют выбирать максимально безопасную скорость, держать дистанцию и боковой интервал, а при необходимости использовать противотуманные фары.