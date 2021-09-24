Еще 176 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Сейчас из 1667-ми госпитализированных 40 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще семь пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Старооскольского городского округа 1930 и 1940 годов рождения, житель Старооскольского городского округа 1955 года рождения, житель Волоконовского района 1937 года рождения, жительница Корочанского района 1962 года рождения и житель Губкинского городского округа 1961 года рождения. Все шестеро проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - жительница Красногвардейского района 1959 года рождения, проходившая лечение в Красногвардейской ЦРБ.

За это же время 176 пациентов заболели, а выздоровели – 192.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 52790 человек, выздоровели – 46869, умерли – 1128.

Сейчас из 1667-ми госпитализированных 40 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

13003 белгородца - на самоизоляции, 18052 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 136987 - сняты с самоизоляции.