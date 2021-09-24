Белгородская прокуратура выявила нарушения в студенческих общежитиях

Все вузы и ссузы, в которых были выявлены нарушения, получили соответствующие заключения из прокуратуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Белгородской области выявила ряд нарушений в студенческих общежитиях региона.

Например, в общежитии одного из техникумов Валуйского района проживали посторонние лица, с которыми заключались договоры коммерческого найма жилого помещения.

А в Ровеньковском, Белгородском, Борисовском районах, а также в Старом Осколе и Губкине не все категории студентов, имевшие право на льготное проживание, освобождались от оплаты.

Все вузы и ссузы, в которых были выявлены нарушения, получили соответствующие заключения из прокуратуры. Результаты рассмотрения актов реагирования поставлены на контроль.