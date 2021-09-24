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Общество24 сентября 2021 11:01

Белгородская прокуратура выявила нарушения в студенческих общежитиях

В некоторых из них незаконно проживали посторонние лица
Алексей СЕРГУНИН
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Все вузы и ссузы, в которых были выявлены нарушения, получили соответствующие заключения из прокуратуры.

Все вузы и ссузы, в которых были выявлены нарушения, получили соответствующие заключения из прокуратуры.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Белгородской области выявила ряд нарушений в студенческих общежитиях региона.

Например, в общежитии одного из техникумов Валуйского района проживали посторонние лица, с которыми заключались договоры коммерческого найма жилого помещения.

А в Ровеньковском, Белгородском, Борисовском районах, а также в Старом Осколе и Губкине не все категории студентов, имевшие право на льготное проживание, освобождались от оплаты.

Все вузы и ссузы, в которых были выявлены нарушения, получили соответствующие заключения из прокуратуры. Результаты рассмотрения актов реагирования поставлены на контроль.