Белгородцу выплатят 800 тысяч рублей за полученную на работе травму

Прокурор предлагал удовлетворить исковые требования о компенсации морального вреда, учитывая длительность лечения и отсутствие возможности вести полноценный образ жизни. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Белгородской области получит 800 тысяч рублей после полученной в 2010-м году на производстве травмы. Дело в том, что мужчина утратил профессиональную трудоспособность на треть.

В своем заключении прокурор предлагал удовлетворить исковые требования о компенсации морального вреда, учитывая длительность лечения и отсутствие возможности вести полноценный образ жизни.

В итоге Губкинский районный суд положительно отреагировал на иск мужчины, и обязал работодателя выплатить 300 тысяч рублей в качестве компенсации. «А апелляционная инстанция Белгородского областного суда, учитывая характер телесных повреждений, увеличила размер компенсации до 800 тысяч», - информирует пресс-служба прокуратуры Белгородской области.