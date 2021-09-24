В числе специалистов, принимающих звонки, – профессиональные психологи, у которых можно получить совет и консультацию. Фото: Артем ГРЕБЕНИК

В Белгородской области начала работу «Семейная линия». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Оперативно получить социально-информационную, консультационную, юридическую и иную помощь семьи с детьми смогут по номеру 8-800-3006-003.

Работу «Семейной линии» организовала Ассоциация организаций по защите семьи в рамках реализации проекта «На защите семьи и детства». В частности, родителям сообщат о мерах социальной поддержки, которыми они имеют право воспользоваться, включая различные выплаты, помогут заполнить заявления для получения помощи от государства, подскажут, в какую организацию необходимо обращаться для решения возникающих проблем.

В числе специалистов, принимающих звонки, – профессиональные психологи, у которых можно получить совет и консультацию.

«Семейная линия» принимает звонки ежедневно в круглосуточном режиме.