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Спорт23 сентября 2021 23:08

ВК «Белогорье» реабилитировался за поражение от аутсайдера

Для победы над динамовцами из Ленинградской области «львам» хватило трех партий
Алексей СЕРГУНИН
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фото: belogorievolley.ru.

фото: belogorievolley.ru.

В Санкт-Петербурге продолжается 2-й тур предварительного этапа Кубка России-2021 по волейболу у мужчин.

Сегодня «Белогорье» в трех партиях расправилось над «Динамо-ЛО» из Ленинградской области - 25:17, 28:26, 25:14.

Эта победа стала своего рода компенсацией поклонникам «львов» за поражение от аутсайдера нижегородского АСК – 2:3 (25:19, 29:31, 25:16, 22:25, 11:15).

После сегодняшнего игрового дня «Белогорье» с 13-ю очками располагается на втором месте своей зоны. Лидирует московское «Динамо» - 18 баллов.

Теперь 25 сентября белгородцы сыграют со столичным «Динамо». Начало игры в 16:00.