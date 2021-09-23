ВК «Белогорье» реабилитировался за поражение от аутсайдера

фото: belogorievolley.ru.

В Санкт-Петербурге продолжается 2-й тур предварительного этапа Кубка России-2021 по волейболу у мужчин.

Сегодня «Белогорье» в трех партиях расправилось над «Динамо-ЛО» из Ленинградской области - 25:17, 28:26, 25:14.

Эта победа стала своего рода компенсацией поклонникам «львов» за поражение от аутсайдера нижегородского АСК – 2:3 (25:19, 29:31, 25:16, 22:25, 11:15).

После сегодняшнего игрового дня «Белогорье» с 13-ю очками располагается на втором месте своей зоны. Лидирует московское «Динамо» - 18 баллов.

Теперь 25 сентября белгородцы сыграют со столичным «Динамо». Начало игры в 16:00.