Белгородского подростка подозревают в краже из чужого дома пневматической винтовки и денег

В Шебекинском городском округе семнадцатилетний подросток стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в региональном Следкоме. По предварительным данным, в десятом часу вечера 9 сентября парень забрался в дом жительницы села Новая Таволжанка, откуда похитил деньги и пневматическую винтовку.

Молодому человеку грозит серьезное наказание. За совершение квартирной кражи уголовным кодексом предусмотрено до шести лет лишения свободы.

Вместе с тем в Белгороде отмечают рост подростковой преступности. Об этом на заседании Общественного совета при УМВД сообщила начальник отделения по делам несовершеннолетних Наталья Королева. За восемь месяцев на учет в областном центре поставили 213 проблемных подростков и 86 неблагополучных родителей. Пятнадцать несовершеннолетних сбегали из дома. К счастью, все они нашлись.