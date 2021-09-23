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Происшествия23 сентября 2021 22:37

Драка возле сельского магазина в Белгородской области закончилась смертью

Инцидент произошел в августе, а неделю назад пострадавший скончался
Анастасия Лемешко
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После драки у магазина один из ее участников умер. фото: с сайта СУ СК России по Белгородской области.

После драки у магазина один из ее участников умер. фото: с сайта СУ СК России по Белгородской области.

В Красногвардейском районе после драки у одного из сельских магазинов возбудили уголовное дело. По предварительным данным, потасовка между двумя мужчинами произошла еще в августе. Один из них нанес оппоненту несколько ударов кулаками в голову, что привело к черепно-мозговой травме. Буквально 16 сентября пострадавший умер.

В отношении сорокалетнего мужчины Следственным комитетом возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Максимальное наказание за такое преступление, как и за убийство – пятнадцать лет лишения свободы. Решается вопрос о заключении фигуранта на период следствия под стражу.