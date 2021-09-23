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Общество23 сентября 2021 20:42

Наряду с выплатами к юбилеям свадеб в Белгородской области могут ввести новую награду

Закон о премиях к золотой, бриллиантовой и благодатной свадьбам начнет действовать уже с 1 января 2022 года
Анастасия Лемешко
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В Белгородской области появился закон о выплатах к юбилеям свадеб.

В Белгородской области появился закон о выплатах к юбилеям свадеб.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области после обсуждений приняли закон о выплатах к юбилеям свадеб – золотой, бриллиантовой и благодатной. Пары с пятидесятилетним стажем семейной жизни смогут получить премию в 10 тысяч рублей. Те, кто прожили в браке шестьдесят и семьдесят лет – по 15 и 20 тысяч соответственно.

Есть также ряд условий – жених и невеста должны быть гражданами России, обязательно, чтобы они расписались в Белгородской области и прожили здесь не меньше двадцати лет. Брак также не должен прекращаться или быть признан судом недействительным. Пары, которые проживают в районах, относившихся раньше к Курской и Воронежской областям, под действие закона попадут. Действовать он начнет уже с 1 января 2020 года.

Для получения премии надо будет подавать документы - куда и какие определит правительство области. Это станет известно позже.

Уже в будущем году выплату получат более восьми с половиной тысяч супругов. Золотые свадьбы отметят 4 082 пар, бриллиантовые - 2 925, благодатные - 1 546 семей. Сумма выплат им составит почти 116 миллионов рублей. Спикер Белгородской областной Думы Ольга Павлова отметила, что премия является не мерой социальной поддержки, а знаком уважения. Наряду с выплатами в регионе могут учредить и специальную награду для юбиляров по аналогии со знаком «Материнская слава».