Белгородские хоккеисты одержали волевую победу над «Динамо-576»

Фото со страницы МХК «Белгород» в VK

Накануне в рамках первенства НМХЛ наши земляки переиграли гостей из Санкт-Петербурга. На шестой минуте гости повели в счете – отличился Павел Одинцов. До первого перерыва Илья Болдырев (12-я) восстановил равновесие в счете.

Во второй 20-минутке Кирилл Тютченко (27-я) и Мартин Слепынин (32-я, с передачи Кирилла) сделали весомую заявку на успех.

Окончательные цифры на табло на 48-й минуте установил Арслан Ямалов – 4:1 в пользу МХК «Белгород».

Повторная встреча состоится сегодня на «Оранжевом льду». Начало – в 19:00.