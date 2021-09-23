Белгородцу грозит шесть лет колонии за самодельный пистолет

По предварительным данным, мужчина сам сконструировал оружие. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В Красненском районе оперативники наведались к 30-летнему жителю одного из сел. Полицейским стало известно, что мужчина обзавелся опасной игрушкой. По предварительным данным, он сам сконструировал огнестрельное оружие по типу дульно-зарядного пистолета и даже несколько раз упражнялся в стрельбе. «Самопал», который мужчина прятал в зарослях кустарника недалеко от дома, правоохранители изъяли.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что жителю Красненского района инкриминируют незаконное изготовление и хранение оружия. Ему грозит от четырех до шести лет лишения свободы.