За лето в Белгородской области утонули шесть подростков

По данным МЧС, с начала купального сезона в Белгородской области на водных объектах погибли шесть детей. фото: Артем Гребеник

За купальный сезон – с 1 июня по 25 августа – в Белгородской области утонули шесть подростков. Такие данные привели в региональном управлении МЧС. Чтобы обучить детей правилам безопасного поведения на воде, с этого года в школьное расписание младшеклассников добавили занятия по плаванию. С инициативой выступил глава региона Вячеслав Гладков.

В администрации города Белгорода сообщили, что такие дополнительные уроки для второго-четвертого классов ввели во всех 47 школах областного центра. Занятия проходят на шестнадцати площадках. Это школы, спортшколы и учреждения допобразования. Уроки длятся сорок минут. Дети, которые только учатся плавать, занимаются в чаше глубиной 80-90 сантиметров.

На занятиях в обязательном порядке присутствуют учителя физкультуры, инструктор по плаванию и медик. К примеру, учащиеся двадцатой школы, первой и двенадцатой гимназий, а также девятого и тридцать второго лицеев занимаются в бассейне Дворца детского творчества под руководством мастера спорта по плаванию Сергея Мозгового, которого специально для этого приняли на должность инструктора. В администрации Белгорода также добавили, что в школах, где есть бассейны, например пятидесятой, плавать учатся даже первоклассники.