В Белгородской области появились рельсовый автобус и еще три зарядные станции для электромобилей

Если запустят рельсовые автобусы, маршрут между Белгородом и Воронежем можно будет преодолеть за четыре с небольшим часа. фото: со страницы Владимира Базарова в соцсети.

На железнодорожный вокзал Белгорода 22 сентября впервые прибыл рельсовый автобус модификации РА-3. Путь до областного центра от Воронежа он проделал за четыре часа двадцать минут. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава департамента строительства и транспорта Владимир Базаров.

По его словам, новый состав оборудован местами для инвалидов-колясочников, климат-контролем и обеззараживателями воздуха, системой пассивной безопасности и другими современными устройствами. Рельсовый автобус новой модификации может курсировать со скоростью 120 километров в час. Пока состоялась только его презентация. В будущем планируется организовать с использованием такого транспорта прямое сообщение между Белгородом и Воронежем через Старый Оскол.

Новый состав оборудован местами для инвалидов-колясочников, климат-контролем и обеззараживателями воздуха. фото: со страницы Владимира Базарова в соцсети.

- Из-за законодательных ограничений маршрут будет с пересадкой, но даже при этом условии запуск такого поезда значительно улучшит транспортную доступность для жителей области, - отмели Владимир Базаров.

Чтобы наладить такое сообщение потребуется два состава. По словам Владимира Базарова, уже готовится заявка на их приобретение.

Тем временем в Белгороде и пригороде появились три новые зарядные станции для электромобилей. Одна из них находится в поселке Северный на въезде в Белгород с федеральной трассы М2 «Крым». По данным администрации области, она может заряжать сразу два электромобиля любых моделей, оснащена световой индикацией и возможностью идентификации посредством RFID карт. Для полной зарядки автомобиля потребуется от получаса до сорока минут. Этого хватит примерно на двести километров.

На сегодняшний день в регионе работают двадцать пять зарядных станций и зарегистрировано 100 электромобилей. фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Две другие станции находятся на парковке у аквапарка и возле «Технолога». Они рассчитаны на меньшую мощность и более длительный срок зарядки – от шести до восьми часов. На сегодняшний день в регионе работают 25 зарядных станций и зарегистрировано 100 электромобилей.