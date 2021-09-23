От коронавируса умерла жительница Белгорода 1984 года рождения

Региональный департамент здравоохранения обнародовал цифры по коронавирусу на 23 сентября. С начала пандемии в Белгородской области COVID-19 заболели 52 614 человек. Только за минувшие сутки – 172. К числу выздоровевших за день прибавились 216 белгородцев. За все время победить коронавирус смогли 46 667 человек.

Умерших с начала пандемии в регионе – 1121. За прошедшие сутки скончались пять пациентов с подтвержденным COVID-19. Это жители Старооскольского городского округа – мужчина 1940 года рождения и женщина 1942 года рождения, жительница Белгорода 1984 года рождения, житель Красненского района 1940 года рождения и жительница Губкинского городского округа 1953 года рождения. Сообщается, что все пять пациентов проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

Сейчас в больницах с коронавирусом лежат 1621 человек. Из них 42 в тяжелом состоянии на ИВЛ.