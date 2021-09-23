В Белгороде водителя «БМВ Х7» наказали после публикаций в соцсети

Водителем «БМВ» оказался 29-летний житель региона. фото: скриншот видео в сообществе «Авто Белгород».

Видеозапись с водителем «БМВ Х7», нарушающим правила, опубликовал паблик «Авто Белгород». Региональная Госавтоинспекция оперативно отреагировала на пост. Автомобилиста установили – им оказался 29-летний сотрудник одной из коммерческих организаций. В отношении него составили два протокола.

Как прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, 21 сентября мужчина на перекрестке проспекта Ватутина и проезда Автомобилистов выехал на встречную полосу, а на следующий день на Костюкова проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Теперь он рискует лишиться прав на полгода.