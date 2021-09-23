Ремонт дорог в Белгороде и области – власти рассказали, когда завершатся работы

На М-2 «Крым» работы ведутся от границы с Курской областью до поворота на село Верхопенье и от поселка Яковлево до обхода Белгорода. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

В регионе идет ремонт федеральной трассы М-2 «Крым». Как сообщили в пресс-службе правительства и губернатора области, работы ведутся на двух участках – от границы с Курской областью до поворота на село Верхопенье и от поселка Яковлево до обхода Белгорода. Протяженность первого составляет семнадцать километров, второго – четырнадцать с половиной.

Транспортный поток на федеральной автодороге традиционно большой. Она соединяет крупные города – Москва, Тула, Орел, Курск и Белгород. Ожидается, что после ремонта трасса станет более безопасной, кроме того увеличится ее пропускная способность. Здесь планируют установить барьерное ограждение для разделения встречных потоков и сделать четыре полосы вместо двух. Для исключения левых поворотов на съездах построят полукольцевые развязки. Сообщается также, что верхний слой полотна обновят с помощью технологии, позволяющей остановить разрушение и продлить срок службы за счет заполнения трещин специальными модифицированными добавками. Завершить работы планируют в 2022 году.

В Белгороде ремонт пяти километров дорог на трех улицах планируют завершить к середине октября. фото: телеграм-канал «Мэрия Белгорода».

В Белгороде ремонтируют больше пяти километров дорог на трех улицах. По информации мэрии, работы ведутся на Архиерейской от Щорса до Губкина, на Есенина от Щорса до бульвара Юности и на Донецкой от дома № 84 до Крылова. По мере необходимости здесь заменят бортовой камень. Разметку выполнят термопластиком.

В администрации отметили, что по мере необходимости на всех участках заменят бортовой камень. фото: телеграм-канал «Мэрия Белгорода».

В администрации города также напомнили, что на Донецкой в связи с проведением работ до девяти вечера 26 сентября будет ограничено движение. Полностью ремонт планируют завершить к середине октября.