Как будут работать отделения неотложной помощи в белгородских поликлиниках

В белгородских поликлиниках планируют создать отделения неотложной медицинской помощи и профилактики. В них будут работать несколько бригад: приемные, ковидные и сестринские, а также невролог, офтальмолог и оториноларинголог. Помимо этого, планируется ввести должности администраторов. В их обязанности будет входить запись на прием, выдача справок, сопровождение и консультирование пациентов. Кроме того, на администраторов переложат часть «бумажной» работы, чтобы снизить нагрузку на врачей.

Вопрос дефицита кадров планируется решить в частности за счет ординаторов медколледжа. Их отпустят на полугодовую практику на месяц раньше. Это позволит внедрить пилотный проект уже с 1 октября.

Первые отделения неотложной помощи откроют сначала в шестой поликлинике Белгорода. Если проект положительно себя зарекомендует, со временем они появятся и в других медучреждениях областного центра, Старооскольского и Губкинского городских округов. В поликлиниках также собираются создать отделения профилактики, где будут работать не врачи общей практики, а профильные специалисты.

Диспансеризацию жители удаленных населенных пунктов смогут пройти в выездных центрах, так называемых «Мобильных поликлиниках». В регионе уже курсируют «Поезда здоровья». В будущем, как сообщили в пресс-службе правительства и губернатора области, планируется приобрести четыре подвижных диагностических комплекса на общую сумму около 150 миллионов рублей. Они смогут обслуживать до двухсот человек в год.

Напомним, с 21 сентября в Белгородской области также действует единый номер вызова врача на дом – 122. Он бесплатный. По будням звонки принимаются с восьми утра до восьми вечера. В субботу – до двух часов дня. В нерабочее время жители региона могут оставить голосовое сообщение, которое специалисты обработают после выходного.