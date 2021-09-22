Туман, дожди и всего 11 градусов тепла обещают белгородцам в четверг

В последние дни погода белгородцев не радует. фото: Артем Гребеник

В ближайшее время погода не побалует белгородцев. По данным синоптиков, в четверг, 23 сентября в регионе будет облачно. Ночью и днем ожидаются небольшие дожди, местами туман. Ветер юго-западный – 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит всего +3…+8 градусов. Днем воздух прогреется до +13 градусов. При этом в самом Белгороде ожидается +11 градусов.

В МЧС напоминают жителям региона, что в зависимости от погоды необходимо использовать противотуманные фары. Сотрудники ГИБДД также просят автомобилистов не спешить, держать дистанцию и интервал, быть внимательными у пешеходных переходов и автобусных остановок.