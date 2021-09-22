Еле стоявший на ногах житель Старого Оскола повредил три автомобиля

Старооскольца подозревают в том, что он из хулиганских побуждений повредил ногами три машины. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Видеокамера запечатлела в Старом Осколе, как нетвердо стоящий на ногах мужчина пинает припаркованный автомобиль. В итоге, как выяснилось, пострадала не одна машина. С заявлениями в полицию пришли сразу три собственника.

Участковые оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель, привлекавшийся к уголовной ответственности за тяжкое преступление.

По предварительным данным, парень рано утром возвращался домой, судя по походке, в нетрезвом виде. Ни с того ни с сего он стал бить ногами по автомобилям, повредив две иномарки и «семерку». Общий ущерб оценивается в сумме около 50 тысяч рублей. На опубликованной полицией видеозаписи также видно, как мужчина падает, а потом встает и продолжает свой путь. После задержания проходить медосвидетельствование он отказался, за что получил штраф в четыре тысячи рублей.

Кроме того, по информации пресс-службы УМВД региона возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.