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Общество22 сентября 2021 14:11

В Белгороде конфликт двух соседок по общежитию закончился уголовным делом

По предварительным данным, 26-летняя девушка ударила кулаком в голову пожилую оппонентку
Анастасия Лемешко
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В полицию Белгорода обратились сотрудники медицинского учреждения, которые сообщили о том, что к ним поступила 63-летняя пациента с травмами головы. Правоохранители установили, что женщина пострадала в ходе конфликта с соседкой по общежитию.

По предварительным данным, разногласия были давними. В итоге очередная ссора соседок закончилась потасовкой. Во время выяснения отношений 26-летняя девушка ударила пожилую оппонентку кулаком в голову, после чего ушла в свою комнату. Пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что в отношении молодой жительницы Белгорода возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Ей грозит до трех лет лишения свободы.