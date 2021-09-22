В Белгороде конфликт двух соседок по общежитию закончился уголовным делом

В полицию Белгорода обратились сотрудники медицинского учреждения, которые сообщили о том, что к ним поступила 63-летняя пациента с травмами головы. Правоохранители установили, что женщина пострадала в ходе конфликта с соседкой по общежитию.

По предварительным данным, разногласия были давними. В итоге очередная ссора соседок закончилась потасовкой. Во время выяснения отношений 26-летняя девушка ударила пожилую оппонентку кулаком в голову, после чего ушла в свою комнату. Пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что в отношении молодой жительницы Белгорода возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Ей грозит до трех лет лишения свободы.