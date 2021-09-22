В Белгородской области сотрудники ФСБ задержали адвоката за дачу взятки следователю

Следком сообщил о задержании в Белгородской области адвоката. По предварительным данным, он предложил сотруднику СК незаконное вознаграждение за принятие процессуальных решений в пользу подзащитного, который является фигурантом уголовного дела о совершении ряда тяжких преступлений.

Следователь не пошел на совершение коррупционной сделки. В результате адвокат был задержан сотрудниками ФСБ за дачу взятки в крупном размере. Ему уже предъявлено обвинение. Максимальное наказание, предусмотренное за такое преступление - двенадцать лет лишения свободы.