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Происшествия22 сентября 2021 14:01

В Белгородской области сотрудники ФСБ задержали адвоката за дачу взятки следователю

Фигуранту может грозить до двенадцати лет лишения свободы
Анастасия Лемешко
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Следком сообщил о задержании в Белгородской области адвоката. По предварительным данным, он предложил сотруднику СК незаконное вознаграждение за принятие процессуальных решений в пользу подзащитного, который является фигурантом уголовного дела о совершении ряда тяжких преступлений.

Следователь не пошел на совершение коррупционной сделки. В результате адвокат был задержан сотрудниками ФСБ за дачу взятки в крупном размере. Ему уже предъявлено обвинение. Максимальное наказание, предусмотренное за такое преступление - двенадцать лет лишения свободы.