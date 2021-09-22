Ледовую дорожку в Центральном парке Белгорода обещают сделать круглогодичной

В Белгороде анонсировали открытие ледовой дорожки в Центральном парке. фото: телеграм-канал «Мэрия Белгорода».

Напомним, 22 сентября мэрия анонсировала открытие ледовой дорожки в Центральном парке Белгорода. Сообщается, что её площадь составит около 1,4 тысяч квадратных метров. Здесь появятся также пункт проката коньков и раздевалка. К строительству нового объекта для активного отдыха уже приступили. Открыть его планируют в преддверии новогодних праздников.

Позже мэрия сообщила в своем телеграмм-канале, что ледовую дорожку хотят сделать круглогодичной. Зимой белгородцы смогут здесь кататься на коньках, а летом – на роликах.