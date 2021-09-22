В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся больше сорока белгородцев с коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области COVID-19 заболели 52442 человека. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По информации Оперативного штаба, в регионе за сутки умерли еще три женщины и трое мужчин с подтвержденным COVID-19. Это жители Белгорода 1942 и 1957 годов рождения, житель Яковлевского городского округа 1951 года рождения, жительница Белгородского района 1944 года рождения и двое старооскольцев 1934 и 1935 годов рождения.

Вылечились по последним данным еще 235 человек. К числу заболевших добавилось 169. Госпитализированы с коронавирусом на сегодняшний день 1647 пациентов. Из них в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 44.

Всего с начала пандемии в Белгородской области COVID-19 заболели 52442 человека. Вылечились 46 461. Умерли 1116.