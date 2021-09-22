Белгородца подозревают в краже водки с почти сорокалетней выдержкой

В полицию Старого Оскола с заявлением о краже обратился шестидесятилетний житель одного из сел. Он сообщил, что кто-то выбил дверь в принадлежащем ему нежилом доме и унес 16 полулитровых бутылок водки 1985 года выпуска.

Оперативники вместе с участковым задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний безработный староосколец. По предварительным данным, в конце апреля мужчина приехал в деревню погостить в родительском доме. Заметив, что в расположенное неподалеку строение никто не наведается, он решил заглянуть туда в поисках чего-нибудь ценного. Выбив дверь ногой, подозреваемый зашел в помещение и нашел там коллекцию водки. Часть алкоголя он выпил, а остальное продавал через сайт бесплатных объявлений. Сумма ущерба составила около 8 тысяч рублей.

- Похищенные бутылки имели отличительные признаки в виде деформации этикетки, а также особенности пробки, что позволило идентифицировать представленный на сайте товар с похищенным, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Две бутылки полицейские успели обнаружить дома у подозреваемого и изъять. Возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Пока он находится под подпиской о невыезде.