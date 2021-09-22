Банк Уралсиб вошел в Топ-10 по объему потребкредитования за 1 полугодие 2021 года

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Всего за первые 6 месяцев 2021 года банком было выдано более 41 тысячи кредитов на сумму 21,5 млрд рублей. Рейтинг был подготовлен порталом Банки.ру 06.09.2021 года.

К потребительским кредитам в исследовании отнесены кредиты наличными, кредитные карты и POS-кредиты.

При составлении рейтинга учитывались объем и количество выдач физическим лицам по регионам кредитования, видам кредитов, в разрезе требований к обеспечению и документам, портфели потребительских кредитов банков, уровень просроченной задолженности по ним. Эксперты также проанализировали сроки выдаваемых кредитов, средние процентные ставки по ним и оценили средний процент одобрения заявок. В исследовании приняли участие банки из Топ-100 по объему розничного кредитного портфеля по данным финансового рейтинга Банки.ру.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения кредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.