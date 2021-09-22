В Белгороде прививки от гриппа сделали уже больше 17 тысяч человек

Помимо вакцинации от COVID-19, жители Белгорода делают прививки и от гриппа. Прививочная кампания стартовала 1 сентября.

По информации администрации города, в больницы областного центра поступило 92 820 доз препарата отечественного производства. Это трехвалентная вакцина «Совигрипп» и четырехвалентная «Ультрикс Квадри». Второй прививают детей и беременных женщин.

Для того чтобы пройти вакцинацию от гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства или сделать коллективную заявку от предприятия на выезд мобильной бригады. На сегодняшний день в Белгороде привились от гриппа больше 17 тысяч человек. Всего планируется вакцинировать около 237 тысяч жителей города. В рамках обязательного медицинского страхования процедура эта бесплатная.

В первую очередь прививки рекомендуют сделать детям с шести месяцев, школьникам, студентам, вахтовикам, будущим мамам, людям в возрасте за шестьдесят и страдающим хроническими заболеваниями легких, сердца и сосудов, медработникам, сотрудникам образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг. При этом белгородцам напоминают – желательно, чтобы между прививками от коронавируса и гриппа прошел месяц.