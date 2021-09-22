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Общество22 сентября 2021 11:00

Прокуратура проведет проверку по факту утечки азотной кислоты в Белгороде

Инцидент произошел 21 сентября на улице Константина Заслонова
Анастасия Лемешко
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При взаимодействии с воздухом азотная кислота начала испаряться – белгородцы наблюдали яркое облако дыма. фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

При взаимодействии с воздухом азотная кислота начала испаряться – белгородцы наблюдали яркое облако дыма. фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Напомним, 21 сентября в промышленной зоне на улице Константина Заслонова в Белгороде жители города заметили ярко-оранжевый дым. Выяснилось, что причиной его появления стала утечка азотной кислоты из грузового автомобиля. Емкость, в которой ее транспортировали, оказалась поврежденной.

Сотрудники отделения радиационной и химической защиты специализированной пожарно-спасательной части оперативно ликвидировали инцидент. По предварительным данным, никто не пострадал. В прокуратуре области уже сообщили, что по факту утечки проводится проверка.

- В ходе надзорных мероприятий, проводимых с привлечением контролирующих органов, будет дана оценка соблюдения законодательства о промышленной безопасности при перевозке опасных химических веществ, - отметили в ведомстве.