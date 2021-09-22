Жильцам дома в поселке Разумное Белгородского района произвели перерасчет необоснованно начисленной платы за услуги ЖКХ

По информации прокуратуры области, после капремонта дома № 10 на улице 78 Гвардейской дивизии в поселке Разумное Белгородского района несвоевременно были введены в эксплуатацию счетчики тепловой энергии. В итоге жильцам пришлось оплачивать её по нормативу. Однако в квитанцию незаконно была включена плата за обслуживание счетчиков.

Прокуратуры внесла представление директору Управляющей компании. По результатам его рассмотрения двух сотрудников привлекли к ответственности. Жильцам произвели перерасчет необоснованно начисленной платы.