В Белгородской области бывшего сотрудника колонии будут судить за мелкое взяточничество

В Алексеевке бывший сотрудник колонии обвиняется в мелком взяточничестве. По версии следствия, в апреле 2021 года начальник отряда отдела по воспитательной работе ИК-4 за незаконное вознаграждение согласился подготовить документы о досрочном снятии с осужденного наложенного взыскания. Он изготовил и подписал соответствующий рапорт. Рассмотрев его, начальник исправительного учреждения вынес постановление о снятии с осужденного дисциплинарного взыскания. В июне на счет посодействовавшего сотрудника поступили деньги 8 055 рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, обвинительное заключение уже утверждено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Бывшему 43-летнему сотруднику исправительного учреждения может грозить до года лишения свободы.