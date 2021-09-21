На выплаты белгородцам к золотой, бриллиантовой и благодатной свадьбам потребуется почти 116 миллионов рублей

В облдуме обсудили проект закона области «О денежной выплате супружеским парам в связи с юбилеем их совместной жизни». Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской областной Думе обсудили проект регионального закона «О денежной выплате супружеским парам в связи с юбилеем их совместной жизни». Напомним, предлагается назначить премии к золотой свадьбе - 10 тысяч рублей, к бриллиантовой – 15 тысяч, и к благодатной – 20 тысяч. Однако есть ряд условий: непрекращающийся брак, юбиляры должны быть гражданами России, обязательно чтобы их союз был зарегистрирован в Белгородской области, и они прожили в регионе не менее двадцати лет. Порядок назначения премии установит Правительство региона. Если закон примут, то он вступит в силу 1 января 2022 года.

Однако это повлечет расходы из областного бюджета. Уже в следующем году 50 лет совместной жизни отпразднуют 4 082 белгородские семейные пары, 60 лет - 2925 пар, 70-лет - 1 546. Общая сумма выплат им составит 115,615 млн рублей.

Бурные обсуждения вызвала судьба семей, зарегистрировавших брак вне региона. Как сообщили в пресс-службе облдумы часть проблемы сняла начальник регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко: «Все браки, которые зарегистрированы в бывших районах Курской и Воронежской областей, конвертировались как браки, зарегистрированные в Белгородской области. Они под действие закона попадут».

Вместе с тем было отмечено, что только Старооскольская агломерация трижды становилась местом всесоюзной комсомольской стройки, и люди, которые приехали на нее, отработали в регионе по сорок лет. Они по праву считают себя белгородцами, но могли зарегистрировать брак на Сахалине.

Однако, если назначить выплаты и им, придется внести изменения в закон. Потребуется произвести новые расчеты, причем «вручную», так как необходимой информации по таким парам у ЗАГСА и муниципалитетов нет. Соответственно сумма почти в 116 миллионов рублей вырастет. Новую цифру должно будет согласовать правительство региона.

- В результате дискуссии депутаты пришли к мнению о необходимости рекомендовать Думе принять закон в нынешней редакции, а дальше продолжить над ним работу, - сообщили в облдуме.